Resistenza Teatro Festival. Ieri un primo assaggio con il film di Martinelli

A Casa Cervi a Gattatico, dal 7 al 25 luglio, per sette serate, va in scena il ”Resistenza Teatro Festival”, alla sua 14esima edizione, ideato e promosso da istituto Cervi e Boorea Emilia Ovest, con altrettante compagnie di rilievo nazionale. L’anteprima si è tenuta ieri sera al cinema all’aperto Arena Stalloni, in città, col film: "Vita agli arresti di Aung San Suu Kyi" di Marco Martinelli (foto), un’opera teatrale e cinematografica sulla vita e la lotta per la democrazia della leader birmana, Nobel per la pace, interpretata da Ermanna Montanari. "Il film nasce da un’esigenza temporale e politica ed è un intreccio naturale tra cinema e palcoscenico – spiega il regista –. È il mio desiderio di raccontare, usando il mezzo cinematografico, ciò che da tempo sento il bisogno di esprimere. A prima vista, lo spettatore osserva tutto attraverso gli occhi di una bambina. La storia è quella dell’Orchidea d’acciaio, Aung San Suu Kyi, che si ribella ai generali violenti e sanguinari e ne racconta la prima grande prigionia, 20 anni fa. Il film, realizzato nel 2017, è diventato oggi tragicamente attuale".

Lunedì 7 luglio, dopo il concerto inaugurale Musica per la Pace della Toscanini Academy - Next Quartet, il Festival aprirà con: “La stanza di Agnese” di Meridiani Perduti. Seguono, il 9, “X di Xylella, Bibbia e alberi sacri” di Koreja Teatro; il 12: “Comadre / La Cantadora” di e con Agata Marchi; il 15: “Raminghe” di Arrigoni/Donizelli; il 17: “La notte sulle spalle” di Teatro Patalò, il 21, Alessandro Sesti con “Ionica”; il 23: Filippo Beltrami in “Under 30 bombe nemiche”. Chiude, il Festival la storica Pastasciutta Antifascista, il 25 luglio, con il Premio Museo Cervi (giuria di esperti) e il Premio Gigi Dall’Aglio ( Giuria Under 30).

Mariagiuseppina Bo