’Resistere alla disinformazione’ La conferenza sulle fake news

Auser, Federconsumatori, Spi-Cgil offrono un ciclo di conferenze per riconoscere fake news e truffe online dal titolo ’Resistere alla disinformazione si può?’. Dopo le tappe di Bagnolo, di Fabbrico e di Luzzara, la quarta data in calendario è prevista per domani a Montecchio alla Sala della Rocca (Via Alfonso d’Este, 5), dalle 15.30.

La lezione verrà argomentata da Lucia Lusenti di Federconsumatori Reggio Emilia, dopo gli interventi di Auser e Spi-Cgil.

ð 0522.300132; [email protected]; ingresso libero e gratuito