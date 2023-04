Respinta la richiesta dei cittadini Non riaprirà l’ambulatorio a S.Maria

Medici in pensione che si fatica a sostituire, ambulatori periferici che vengono chiusi, servizi non sempre adeguati. La medicina di base mostra "lati deboli". E non bastano proteste e raccolte di firme dei cittadini per riottenere servizi importanti. Come la riapertura dell’ambulatorio a Santa Maria di Novellara, a lungo attivo per i cittadini di Santa Maria e San Giovanni, che da qualche settimana sono costretti a recarsi a Novellara per le visite del medico di famiglia, il dottor Pietro Ferrari, che da fine gennaio ha deciso di trasferire integralmente l’attività nel Comune capoluogo, alla Casa della Salute.

La risposta della direzione del distretto sanitario della Bassa, attraverso la dottoressa Cinzia Gentile, è chiara: "I medici scelgono di lavorare nell’ambito di luoghi organizzati e strutturati, dove trovano la possibilità di collaborare con altri professionisti, migliorando le proprie conoscenze, organizzando al meglio il lavoro e dare una risposta più efficace alla domanda di salute delle persone". In questo caso, però, si chiedeva di aprire periodicamente l’ambulatorio frazionale, anche due o tre volte al mese, non di trasferire integralmente l’attività del medico.

Intanto, dopo due anni, a Cadelbosco Sopra la dottoressa Samanta Papadia lascia l’incarico sul territorio. Per limitare i disagi ai suoi pazienti, in attesa del sostituto, gli altri medici di base (Mara Ruspaggiari, Antonia Sgroi, Corinna Braglia e Angelo Chiesi) si sono resi disponibili a seguire gli stessi pazienti. Si attende la risposta dell’Ausl.

Antonio Lecci