Respinte le proposte di Fdi: la Polizia locale resterà senza taser e unità cinofila

Dotare gli agenti del taser e creare un’unità cinofila. Sono le proposte avanzate da FdI per potenziare la Polizia locale di Reggio. Due le mozioni presentate ieri in Consiglio comunale: entrambe sono state però respinte dalla maggioranza. Sull’uso del taser il sindaco Marco Massari premette che "la Polizia locale, pur essendo coinvolta in operazioni di sicurezza urbana, non ha questa come compito principale". Inoltre, aggiunge il primo cittadino, "gli operatori sono già muniti di spray urticante e bastone estensibile". Il taser "presenta invece complessità, come ad esempio la formazione di chi lo usa e le conseguenze sulle persone che vengono investite dalle scariche elettriche". Per tutto questo, conclude Massari, "al momento non ravviso la necessità di dotare il Corpo di questo strumento".

Per quanto riguarda l’unità cinofila, è sempre il sindaco a rispondere. Dopo che il cane antidroga Victor e il suo conduttore sono andati in pensione, "puntiamo ad attivare una convenzione con la Polizia dell’Unione Bassa Reggiana, per utilizzare due volte alla settimana il loro cane ma sempre, come avvenuto finora, in collaborazione con la Polizia di Stato", conclude Massari. Non nasconde il disappunto Cristian Paglialonga (foto), capogruppo di FdI: "I cittadini devono sapere che in Consiglio comunale c’è chi lavora perché Reggio sia una città sicura e chi invece agisce per renderla ostaggio di spacciatori e criminali".