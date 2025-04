Respinti i consigli dell’opposizione: "I lavori stradali? Già in programma"

Vivace dibattito lunedì in consiglio comunale, con il gruppo di minoranza "Viviamo Montecchio" che scopre le fatiche e i dolori dello stare all’opposizione, lamentando: "La maggioranza ci boccia anche mozioni di buon senso e non particolarmente onerose". Il consiglio si è aperto con un ordine del giorno presentato dalla maggioranza sul Contratto nazionale dei metalmeccanici, che poi per scelta degli stessi firmatari è stato ritirato: sarà ripresentato nel Consiglio dell’Unione. Il sindaco Fausto Torelli commenta: "Il capogruppo di Viviamo, Borghi, cercherà sicuramente di strumentalizzare il fatto, ormai strumentalizza anche il non detto… ma i lavoratori e gli imprenditori conoscono bene l’impegno della nostra amministrazione in materia di contrattazione e di collaborazione alla soluzione dei problemi".

Altre sei mozioni erano presentate da Viviamo. Approvata all’unanimità l’installazione della Panchina Blu per sensibilizzare la comunità sul disturbo dello spettro autistico. Il sindaco ha proposto di organizzare un evento scientifico, con il coinvolgimento anche dell’Ausl, da tenersi in occasione della Giornata sull’autismo 2026.

Bocciate invece tutte le altre mozioni, incentrate sulla necessità di interventi di manutenzione e di sistemazione di segnaletiche verticali e orizzontali, asfaltature, cartelli stradali, sistemazione nei parchi di panchine danneggiate. La maggioranza ha spiegato che queste azioni "rientrano già, assieme ad altre analoghe problematiche, in un piano di interventi. L’amministrazione ha programmato di sistemarle attraverso lavori calendarizzati sulla base di valutazioni tecnico-economiche che fanno parte del buon lavoro amministrativo e di governo della città".

Torelli e il vicesindaco Bruno Aleotti hanno chiarito "difficoltà normative alla base di un percorso non sempre agevole e veloce". Il sindaco ha poi spiegato che il voto contrario "non riguarda il contenuto delle mozioni, già in carico assieme ad altri analoghi problemi di manutenzione, al lavoro dell’amministrazione e alle scelte politiche programmatiche, ma ai temi: essendo impegni già assunti, vanificano l’essenza della mozione".

Filippo Borghi commenta: "Con profondo rammarico e perplessità registro come ogni mozione delle minoranze sia stata respinta, con la risibile motivazione che queste idee e suggerimenti sarebbero già nel cronoprogramma dalla maggioranza. Se esistono questi progetti, mi auguro che possano essere condivisi e approfonditi insieme, così da rafforzare l’impegno comune a favore dei montecchiesi. Il comportamento della maggioranza è miope: votare contro a indicazioni ritenute giuste, prive di richieste tassative, preclude quell’integrazione di proposte volta a rispondere in maniera concreta alle necessità del territorio".