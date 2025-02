Respinto il ricorso al Tar dei Corradini

Con una sentenza resa nota martedì scorso, la prima sezione del Tar di Parma conferma la legittimità dell’operato del Comune di Reggio Emilia, nell’affidamento del servizio di rimozione dei veicoli incidentati per il periodo dal primo gennaio al 30 settembre 2024. L’appalto- con una determina del dirigente comunale competente datata 27 dicembre 2023- era stato assegnato in via diretta al gruppo Mpm. La decisione era però stata impugnata davanti allo stesso Tribunale amministrativo da Vincenzo e Lorenzo Corradini (foto), padre e figlio, titolari dell’omonima autofficina con servizio di carro attrezzi in città, che da tempo immemorabile svolgevano l’incarico per conto dell’amministrazione, fino al loro coinvolgimento nel processo “appaltopoli” del 2016.

I giudici del Tar, a giugno dell’anno scorso, avevano accolto in parte il ricorso, disponendo l’annullamento dell’affidamento diretto a Mpm, ma mantenendo l’efficacia del contratto tra il Comune e l’azienda fino al 30 settembre 2024 “fermo restando l’obbligo per l’amministrazione comunale di indire idonea procedura per l’affidamento del servizio”. Contro tutti gli atti di gara (il disciplinare, il capitolato speciale, le indicazioni per la redazione del piano economico finanziario) i Corradini hanno presentato un nuovo ricorso con richiesta di misure sospensive.

L’istanza cautelare dell’azienda è stata respinta sia dal Tar che dal Consiglio di Stato. Infine, il 12 febbraio scorso, i giudici amministrativi di Parma hanno dibattuto la questione nel merito, respingendo definitivamente il secondo ricorso dei Corradini. La ditta è stata inoltre condannata al pagamento delle spese di lite (4.000 euro più accessori di legge).