Responsabile amministrativo per azienda leader mondiale

Azienda leader a livello mondiale nella produzione di macchine rettificatrici e affilatrici per lame industriali ricerca responsabile amministrativoa. L’offerta si rivolge a uomini e donne senza discriminazione di età, di convinzioni personali, affiliazione sindacale o politica, credo religioso, orientamento sessuale, stato matrimoniale o di famiglia o di gravidanza, handicap, o razza, a meno che non siano previsti limiti dal contratto proposto dall’azienda (es. contratto di apprendistato) o che non si tratti di caratteristiche che incidono sulle modalità di svolgimento dell’attività lavorativa o che costituiscono un requisito essenziale e determinante ai fini dell’attività lavorativa, come previsto dall’art. 10 del D.lgs. n. 1982006. La Il candidatao deve avere una pluriennale esperienza nel ruolo, ottima conoscenza e competenza in contabilità generale, del pacchetto Office e conoscenza dell’ inglese, livello B2. La risorsa dovrà coordinare due collaboratori negli adempimenti di tutti gli obblighi contabili, economici e patrimoniali. Luogo di lavoro: Correggio (RE). Scadenza prevista per il 26072023.