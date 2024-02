Resta con la mano nel frullatore

Momenti di forte tensione, ieri mattina in una abitazione alla periferia di Bagnolo, in un quartiere di San Tomaso della Fossa, affacciato sulla nuova tangenziale. Verso le otto, mentre era in cucina per preparare del cibo, una donna di 25 anni è rimasta con una mano bloccata in un piccolo elettrodomestico, pare un frullatore. Immediato l’allarme alla centrale operativa del 118, che ha inviato sul posto un equipaggio della Croce rossa bagnolese, raggiunto anche dal personale dell’autoinfermieristica partito dall’ospedale San Sebastiano di Correggio. Una volta sul posto, i soccorritori hanno confermato che la mano era incastrata nell’elettrodomestico, attraverso un dito bloccato negli ingranaggi. Per poter liberare l’arto dal macchinario è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco, arrivati poco dopo con una squadra dal comando cittadino di via della Canalina. Con tutte le cautele del caso si è operato per liberare la mano dal frullatore, cercando di evitare ogni movimento che avrebbe potuto peggiorare la situazione. Al termine del lungo intervento, finalmente, si è riusciti a ottenere il risultato sperato, con la giovane donna, comprensibilmente dolorante e spaventata da quanto accaduto, che è stata caricata a bordo dell’ambulanza per essere trasportata al pronto soccorso del Santa Maria Nuova di Reggio, per completare le medicazioni. Secondo quando si è appreso, le sue condizioni generali non risultano preoccupanti. Comprensibile però la tensione creata dalla situazione di emergenza.

Antonio Lecci