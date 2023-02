Resta in rianimazione il pensionato sbalzato dall’apecar dopo un incidente

E’ stato preso in cura dal personale del reparto di rianimazione, all’ospedale Maggiore di Parma, il pensionato di 73 anni, P.F.C., residente a Fabbrico, rimasto coinvolto l’altra sera in un grave incidente all’incrocio tra via Bedollo e via Terzi, alle porte del centro abitato del paese. Qui si è verificato un violento scontro tra l’Apecar (nella foto) del pensionato e una Passat condotta da un cittadino di origine straniera di 47 anni, pure lui abitante in paese. Ad avere la peggio è stato il conducente dell’Apecar: dopo le prime cure sul posto, è stato caricato sull’elisoccorso arrivato da Bologna e trasportato d’urgenza a Parma, in prognosi riservata. L’altro ferito è stato accompagnato all’ospedale di Guastalla, con traumi di media gravità. I rilievi tecnici sull’incidente sono stati eseguiti dagli agenti della polizia locale della Pianura reggiana