Resta incastrata in un macchinario. Braccio fratturato

Ieri pomeriggio i carabinieri di Gattatico intorno sono intervenuti presso la ditta Cantine riunite & Civ, a Campegine in via Brodolini. L’allarme è scattato attorno alle 17.45: un’operaia di 47 anni, durante il suo turno di lavoro, nel sistemare il nastro trasportatore, era rimasta impigliata con il braccio destro tra dei rulli in movimento. La donna è stata in un primo momento soccorsa dai e liberata dai presenti, smontando parte del nastro trasportatore.

Sul Posto sono quindi intervenuti gli operatori del 118, automedica e vigili del fuoco. La 47enne è stata portata all’ospedale di Reggio, da una prima diagnosi ha subito una frattura scomposta del braccio destro.