Resta misterioso il vincitore del gratta e vinci da due milioni

A Rubiera c’è molta curiosità dopo una vincita di due milioni di euro alla tabaccheria Broccoli dopo che un fortunato giocatore ha acquistato un gratta e vinci di 10 euro del concorso ‘Sfinge d’oro’. La dea bendata ha fatto tappa a Rubiera nei giorni scorsi nell’attività gestita dal titolare Massimo Broccoli.

"Al momento nessuno si è ancora presentato – dice Broccoli – e non conosciamo dunque l’identità del vincitore. Abbiamo saputo della vincita dopo una settimana attraverso il nostro sistema".

In tanti a Rubiera in questi giorni hanno commentato con grande stupore la maxi-vincita di due milioni di euro.

Intanto il sindaco Emanuele Cavallaro spera in un gesto solidale da parte dell’anonimo vincitore: "Congratulazioni vivissime a chi ha vinto due milioni di euro. Gli auguro di riuscire a costruire così la serenità economica per sé, per i suoi cari e magari anche per qualcuno che ha bisogno di una mano. Davvero una bellissima notizia: qui la dea bendata è davvero inciampata rovesciando tutto il gruzzolo. Una curiosità. Anche con questa megavincita, Rubiera nel complesso rimane sotto di tre milioni di euro. In un anno si perdono ai giochi d’azzardo legali circa cinque milioni di euro, nel nostro comune. Pensateci, se giocate. Se è un’abitudine, può essere una dipendenza. E il banco vince sempre. Sempre".

m.b.