Resta una sola automedica Sindaci divisi sul taglio

Da lunedì non ci sarà più l’automedica all’ospedale di Correggio, neppure di giorno. E non ci sarà nemmeno all’ospedale di Guastalla. Vengono soppresse due automediche per crearne una sola alla sede Cri di Novellara. Un progetto previsto da tempo, ma che solo ora viene attuato. Servirà a "liberare" medici di emergenza-urgenza per poterli utilizzare nei pronto soccorso ospedalieri. Ma ci sarà una sola automedica per un territorio molto vasto, da San Martino in Rio e Rolo fino al Poviglio e Sorbolo Levante, dal confine con Modena a quello con il Parmense e il Mantovano.

Una situazione che desta comprensibili preoccupazioni. Che la politica affronta in modo differente. Il sindaco di Correggio, Fabio Testi, ha già pubblicamente dichiarato di essere ottimista di fronte a questa scelta, convinto che comunque non sarà destinata a calare la qualità dei servizi di assistenza ai cittadini.

Il sindaco di Novellara, Elena Carletti, sulla carta "favorita" da questa scelta che porta la sede di automedica nel suo Comune, parla della necessità di approfondire l’argomento con una discussione aperta anche tra le pubbliche amministrazioni locali.

Dal canto suo, il primo cittadino di Poviglio, Cristina Ferraroni, avverte la preoccupazione generale, visto l’aumento della distanza della sede di automedica dal suo paese, oltre che dai confinanti Brescello e Boretto. E per velocizzare i tempi di intervento dei soccorsi avanzati, la Ferraroni suggerisce l’istituzione di una autoinfermieristica, o ambulanze con infermiere a bordo, almeno 12 ore al giorno, collegate all’attività della locale Croce azzurra, competente per i tre paesi situati all’estrema zona ovest della Bassa Reggiana.

Intanto non è passata inosservata l’assenza dei medici di base alla recente inaugurazione del rinnovato pronto soccorso di Guastalla. Pare che i medici di famiglia non siano stati affatto invitati. Lo conferma uno di loro, il dottor Massimo Comunale, ex consigliere comunale a Guastalla che, come decano della categoria sul territorio, non ha gradito il mancato invito.

Il dottor Comunale lo evidenzia come "un brutto segnale, con l’assenza di operatori senza i quali non ci sarebbe la sanità pubblica". D’accordo con lui tantissimi cittadini, che in questi giorni hanno commentato sui canali social. E il dottor Giorgio Benaglia, a lungo primario di Pediatria e pure ex sindaco a Guastalla, si dice d’accordo con Comunale, ipotizzando che non si sia trattato di una dimenticanza, ma di "volontà ben precisa".

Antonio Lecci