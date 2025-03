Resta vedova, perde la casa. Ma riesce a liberarsi del debito

Far quadrare i conti in famiglia non era facile, ma neppure impossibile: loro, sposi entrambi laboratori, avevano avuto un figlio con disabilità e, grazie ai due stipendi, avevano anche acceso il mutuo per la casa. Poi però un destino infausto si abbattè sulla coppia: il marito venne a mancare e la vedova si ritrovò a fronteggiare un peso economico troppo gravoso per lei, una rata di sui 700 euro mensili sulla sua unica entrata da 1.200 come operaia. La donna, che abita nella Bassa, ha ricevuto nei mesi scorsi un atto di precetto - prodromico a un pignoramento - del valore di oltre 135mila euro, dovuto al mancato pagamento del mutuo.

Si è così rivolta nel novembre 2024 all’avvocato Gianluigi Iembo, che è riuscito a trovare un accordo risolutivo con la società cessionaria del credito: "Un miracolo", lo definisce lui. Il mutuo venne sottoscritto nel 2008 e poi risolto intorno al 2013. Dopo che la donna rimase vedova, e senza più la possibilità di saldare da sola le rate, "la banca, senza pietà, dopo aver messo a sofferenza la posizione, impedendo quindi e ’per sempre’ l’accesso al credito, mise all’asta la casa, che fu venduta nel 2017 – racconta il legale –. All’epoca l’abitazione, del valore di 120mila euro, venne così acquistata per 34mila: i soldi, in sostanza, per pagare i curatori della procedura e poco più".

A distanza di anni si è presentata la società cessionaria con cui è iniziata la trattativa e che ha chiesto interamente la somma diventata, nonostante la vendita, pari a 135mila euro. "Un debito che per lei sarebbe stato insormontabile - spiega l’avvocato Iembo -. Forse non tutti sanno che quando la casa va all’asta la cifra ottenuta non ripaga il mutuo: prima la banca intasca il ricavato della procedura esecutiva e poi se avanza qualcosa viene usato per colmare la cifra mancante". Di fronte al precetto, entro i 20 giorni concessi dalla legge per opporsi, è stata promossa una causa contro la società creditrice.

Pochi giorni fa si è arrivati a un accordo che ha evitato il pignoramento: la trattativa è stata chiusa per 15mila euro complessivi, in un’unica soluzione. La donna, aiutata da un parente, verserà 5mila euro, mentre i restanti 10mila saranno coperti dalla cessione del quinto del suo stipendio. "Siamo riusciti a ottenere un grosso sconto grazie all’aiuto di brave persone e di ottimi intermediari – racconta l’avvocato Iembo –. La sofferenza, almeno su questa situazione, è terminata. Voglio ringraziare il funzionario con cui abbiamo concluso l’accordo per la spiccata sensibilità".

Ora la donna, che riceve un sussidio per il figlio disabile e vive in un abitazione con affitto calmierato, può tornare a guardare al futuro con rinnovata serenità.

Alessandra Codeluppi