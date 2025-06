Restate, centinaia di eventi. Musica, cinema e teatro

di Stella Bonfrisco Finalmente Restate, con centinaia di iniziative e appuntamenti fino a settembre. E due momenti di grande emozione per ricordare il pianista Marcello Mazzoni, che in questa rassegna aveva portato il suo Festival dei Pianisti. Palazzo da Mosto ospiterà un concerto dedicata al maestro Mazzoni il 27 giugno, alle 21.30, in cui si esibiranno alcuni dei suoi migliori allievi. Mentre il 24 luglio ai Chiostri di San Pietro ci sarà ’Ricordando Marcello Mazzoni’. Sul palco: Alberto Miodini, Andrea Padova, Gianluca Luisi, Ksenia Milas, Oles Semchuk, Mattia Tonon, Giovanna Nespolo, Silvia Mazzon, Piero Di Egidio, Emanuele Torquati, Giulio Potenza, Peppe Servillo, Mirco Ghirardini e altri artisti. Tra le curiosità, invece, vale la pena svelare che la fotografia che identifica Restate 2025 – anche copertina della Guida – è di Enea Vandelli allievo della scuola media Comparoni di Bagnolo, anche tra i protagonisti del progetto Cronisti in Classe, organizzato dal Resto del Carlino. ’Radio cool’ è il titolo dell’immagine, realizzata in occasione dell’edizione 2025 di Fotografia Europea, all’interno del circuito dedicato alle scuole. Davvero ampio il cartellone, con appuntamenti interessanti e spesso di grande richiamo, che nella gran parte dei casi sono gratuiti.

Ai Chiostri di San Pietro I Teatri propongono tre date del suo Estate ai Chiostri (alle 21.30). Il 18 giugno protagonista sarà Elia Cecino. Il 10 luglio Duo Dragonfly, con Danusha Waskiewicz (viola e voce) e Naomi Berrill (violoncello e voce. Infine, il 17 luglio si esibiranno Andrea Oliva (flauto), Marco Rizzi (violino) e Roberto Arosio (pianoforte). Il Festival Mundus a cura di Ater Fondazione propone a sua volta cinque concerti. Torna l’appuntamento con la Filarmonica Città del Tricolore: il 2 luglio (alle 21.30) con lo spettacolo ‘A World Symphony - un suono senza confini’ in collaborazione con il Conservatorio Peri-C.Merulo. Il 5 luglio per Live in Chiostri (alle 21) ci sarà Offlaga Disco Pax, storica band reggiana. Il 16 luglio (alle 21) andrà in scena lo spettacolo ’Caravaggio, anima ribelle’ di e con Francesco Lenzini. Mentre il primo agosto (alle 21.30), Mario Brunello (violoncello) e Maria Semeraro (pianoforte) saranno i protagonisti di ’Un amico. Omaggio al mondo della musica di Ezio Bosso’.

Da non perdere l’opera site-specific ’Santa’, portata da Aterblletto alle Reggiane (fino al 5 luglio. www.fndaterballetto.it ). I Chiostri di San Domenico ospiteranno come ormai tradizione, Musicae Civitas, rassegna di concerti estivi del Conservatorio Peri-Merulo, e Palazzo da Mosto la rassegna di poesia ’Vola alta parola’ a cura di Guido Monti. Il centro storico è ancor più protagonista con i ’Mercoledì da Leoni’ e lo Spazio Gerra si conferma punto di riferimento del Jazz. Cinema tra Arena Stalloni e piazza Prampolini. Per Accadde domani è prevista la partecipazione dei registi Francesco Costabile, Mario Martone e Gianluca Jodice e degli attori Francesco di Leva e Yuri Tuci . Tre le serate in piazza Prampolini, a ingresso gratuito. Tanti gli appuntamenti a Palazzo dei Musei, Galleria Parmeggiani,Museo del Tricolore, il Mauriziano, Villa Levi. E ancora: Estate Popolare nei quartieri (www.estatepopolare.it), Dinamico Festival Il programma di Restate 2025 è stato presentato dal sindaco Marco Massari, il vicesindaco con delega alla Casa Lanfranco De Franco, l’assessore alla Cultura Marco Mietto, l’assessora a Economia urbana e sport con delega al centro storico Stefania Bondavalli, l’assessore a Cura della città Davide Prandi e il direttore di Fondazione Palazzo Magnani Davide Zanichelli. Informazioni, programma e aggiornamenti su: eventi.comunereggioemilia.it/eventi