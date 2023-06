Restate, oltre 200 show in città

di Stella Bonfrisco

Fino a settembre la città sarà invasa da musica, danza, arte, teatro, cinema, fotografia, poesia e benessere. Torna Restate con un cartellone conta oltre duecento appuntamenti, che troveranno spazio ai Chiostri di San Pietro, in piazza Prampolini e in altri luoghi del centro, dei quartieri e non solo. "Restate – ha sottolineato il sindaco Luca Vecchi – è un progetto ben preciso, non un elenco di eventi. Un calendario di appuntamenti, che unisce la dimensione della città e degli spazi culturali più tradizionali a quella dei quartieri e dei luoghi che in questi anni sono stati oggetto di rigenerazione urbana proprio attraverso la cultura, l’innovazione e il protagonismo civico".

Annalisa Rabitti, assessora a Cultura e Marketing territoriale, ha aggiunto: "Restate è una grande festa della creatività, davvero ricchissima di proposte di ogni genere e di qualità, tanto che possiamo parlare di 4-6 appuntamenti in media ogni giorno. Da sottolineare il grande e atteso ritorno di Restate in piazza Prampolini, cuore della nostra città, con spettacoli di rilievo tra cui i concerti di La Toscanini Next, del Gruppo Compay Segundo de Buena Vista Social Club, la danza di Aterballetto e il Cinema".

· Chiostri di San Pietro. Due i concerti in programma, inizio alle 21.30, del Conservatorio Peri-Merulo: il 23 e il 26 giugno.

· Festival Mundus. Cinque concerti, inizio alle 21,30. Il 3 luglio Fred Wesley & The New Jb’s (Fred Wesley trombone e voce, Gary Winters tromba, Hernan Rodriguez sax, Reggie Ward chitarra, Vincent Evans piano e tastiere, Dwayne Dolphin basso, Bruce Cox batteria). Il 10 luglio, Dobet Gnahorè – Couleur (Dobet Gnahoré voce, percussioni, Julien Pestre chitarra, voce, Mike Dibo batteria, Louis Haessler basso, tastiere). Il 17 luglio Cisco - Baci e abbracci tour (Cisco voce, chitarra acustica, bodhran, Arcangelo Kaba Cavazzuti batteria, Massimiliano Frignani chitarra, Bruno Buonarrigo basso, Mario Sehtl violino, Enrico Pasini tromba, fisarmonica e tastiere). Il 24 luglio Musica Nuda – 20 anni tour, con Petra Magoni voce e Ferruccio Spinetti contrabbasso. Il 31 luglio Lady Blackbird – Black acid soul (Marley Munroe voce, Christopher Seefried chitarra; Kenneth Crouch pianoforte¸ James Charles Paxson batteria; Jonathan Flaugher basso).

· I Teatri. Proposta musicale il 28 giugno con Gabriele Carcano al pianoforte nel concerto Ligeti tra Africa e Chopin. Il 29 e 30 giugno e il primo luglio ci sarà ’Dieci modi per morire felici’, gioco-spettacolo scritto da Emanuele Aldrovandi. Il 6 luglio l’Ensemble Micrologus.

· Filarmonica città del Tricolore. Diretta da Stefano Tincani, il 4 luglio arriva la musica del grande cinema nel concerto ’Da Hollywood a Cinecittà’.

· Festival dei pianisti italiani. Concerti in programma il 18 e 25 luglio. E il 26 luglio va in scena Extracts, spettacolo di danza neo classica e contemporanea: stratti delle ultime produzioni di Nuovo balletto classico con coreografie fra gli altri di Edi Blloshmi e Hektor Budlla.

· Piazza Prampolini. Domenica prossima accoglie la settima edizione del Memorial Antonio Bonfrisco. Il 5 luglio il Gruppo Compay Segundo de Buena Vista Social Club (ingresso libero). Il 12 luglio sarà la volta di Défilé. Estratto da Shoot me, coreografia di Diego Tortelli, musiche di Spiritualized, a cura di Fondazione nazionale della DanzaAterballetto. Il 19 luglio, concerto de La Toscanini Next diretta da Roger Catino, musiche di Duke Ellington, Vangelis, Dmitry Shostakovich, Ennio Morricone, Francis Lai, Henry Mancini; a cura di Fondazione I Teatri. In piazza Prampolini anche il grande schermo con la rassegna di film cult Cinema sotto le stelle, in calendario tre date: 4, 11 e 18 luglio .

· Palazzo da Mosto. Ospita la rassegna di poesia ’Vola Alta Parola’ a cura di Guido Monti

· Spazio Gerra. E’ la casa estiva del jazz si riconferma sede di ’Un giro (non solo) di jazz’.

· Arena Stalloni. Cinema con 78 serate e 67 titoli.

· Musei Civici. Rimangono aperti con le mostre Un piede nell’Eden. Luigi Ghirri e altri sguardi. Giardini d’Europa e l’Architettura degli Alberi e Parliamo ancora di me. Zavattini tra parola e immagine, a cura di Alberto Ferraboschi e Alessandro Gazzotti.

· Il cortile del teatro San Prospero. Ospiteràlo Stage internazionale di Commedia dell’Arte diretto da Antonio Fava.

· Tante ancora le iniziative che animeranno l’estate reggiana nei quartieri. L’intero programma su eventi.comune.re.it