Restate, tra laboratori, film e letture. Stasera sfide in famiglia col Giocagiò

Laboratori, letture per i più piccoli, cinema d’autore e commedia dell’arte. Per questa penultima settimana d’agosto sono ancora parecchie e diversificate le proposte di Restate per la stagione calda 2025.

ð 0522 585616.

· Cinema francofono all’Arena Stalloni, dove alle 21,15 in via Campo Samarotto 10 è in programma l’ultima opera di Anne Fontaine dal titolo ‘Bolero’ (Francia - Belgio, 2024). Ingresso 3.50 euro – Cinema revolution.

· Domani mattina alla biblioteca Rosta Nuova in via Wibicky 27, con inizio alle 9.30, nell’ambito del Calendario Junior si terranno le ‘Letture piccine’ a cura dei volontari Natiperleggere, da 6 a 36 mesi. Ingresso gratuito.

ð 0522 585636.

· Per gli appassionati del genere, invece, il Teatro San Prospero in via Guidelli 5 ospiterà domani alle 21 lo Stage internazionale di commedia dell’arte diretto da Antonio Fava, giunto alla serata finale della 40esima edizione. Canovacci aperti al pubblico, a cura di ArscomicA.

ð 3385864308.

· In Arena Stalloni domani alle 21,15, l’ultima opera di Silvio Soldini, dal titolo ‘Le assaggiatrici’ (Italia - Svizzera, 2025). Ingresso 3.50 euro – Cinema revolution. Quarta serata per B.û.s. - Bastava uno spazio, in piazza Casotti, dove dalle 20 (ingresso gratuito) si esibiranno gli amati ‘Digital Freaks’, community di innovazione digitale nata nel 2021, che si propone di diffondere la cultura digitale e tecnologica e sviluppare competenze innovative orientate all’inclusione e al riuso etico. I Digital Freaks proporranno il laboratorio ‘Meme vs fake news: tra risate e manipolazione’, un viaggio per conoscere meglio due aspetti centrali della comunicazione. Un’occasione per comprendere e, insieme, imparare a difendersi con ironia tra creatività, consapevolezza e pensiero critico.

· Venerdì l’Arena Stalloni presenta alle 21,15 ‘The Brutalist’ di Brady Corbet (Usa -Regno Unito, 2024); la sera successiva, stessa ora, sarà la volta di ‘Diamanti’ di Ferzan Ozpetek, (Italia, 2024), mentre domenica arriverà in Arena la Palma d’Oro 2024 ‘Anora’, di Sean Baker, (Usa, 2024).