Restate tutta da ascoltare Al Gattaglio i suoni ’Apuap‘

Gli eventi di Restate, stasera a Reggio, propongono alle 21 il concerto "Apuap" col duo Alipio Carvalho Neto e Gal Furlan, nell’ambito della rassegna Matto Azzurro, al centro sociale Gattaglio. Alipio Carvalho Neto ha pubblicato vari album, acclamati dalla critica internazionale. Compositore, improvvisatore e ricercatore, collabora con diversi progetti interdisciplinari. Gal Furlan (classe 1990) è stato allievo di Zlatko Kaucic, a cui ha dedicato "From Drums 2 Piano", pubblicato nel 2019. Insieme alla famiglia gestisce il Klub Štala a Lokavec (Slovenia), uno spazio che ospita concerti di musica improvvisata, seminari e mostre d’arte. Alle 21 al centro sociale Orologio di via Massenet una serata di ballo liscio con Cris-Moni Band. Alle 18 al parco Le Ginestre c’è "Munn-metamorfosi", una serata sensoriale con musica e performance artistiche, a cura di Mo.Ma e Insieme per Rivalta, oltre a varie associazioni locali. Dalle 18 all’una l’Aperi-Picnic al parco con servizio bar per bevande e aperitivi, dj set musicali e performance artistiche.

A Villa Levi alle 17 c’è "Natura ritrovata", laboratorio creativo-tattile di dono e immersione in natura con Clara Lasagni, a cura del Teatro dell’Orsa, alle 18 "Rosmarina e altre fiabe" con Lucia Donadio e Chiara Ticini, alle 21,15 "Il tennista quantistico e altre storie mica normali del giuoco del tennis", incontro e letture con l’autore Andrea Ferretti in dialogo con Monica Morini. Alle 21,30 all’Arena Stalloni di via Campo Samarotto prosegue la rassegna cinematografica con la proiezione del film "Non così vicino" di Marc Forster, girato quest’anno negli Stati Uniti.