Restaurata la Cappelletta del 400

Inaugurazione in vista per la cappelletta "Madonna del desiderio" in centro a Reggiolo, fissata per il 7 gennaio alle 15,30 alla presenza delle autorità locali. Si tratta di un antico edificio di culto risalente al Quattrocento, che aveva riportato gravi danni a causa delle scosse di terremoto del 2012. Il restauro della cappelletta è stato possibile grazie a fondi stanziati dalla Regione e dal Comune, attuando interventi strutturali e architettonici.

Il recupero di questa edicola e dell’effige sacra che contiene, è il frutto della dedizione di numerosi fedeli benefattori che hanno contribuito nel tempo alla conservazione del luogo di culto, fede, preghiera, alimentandone la venerazione popolare. Tra i benefattori le famiglie di Concettina "Tina" Liberato, Graziella Ciscato con Giuseppe, Carla Battistini con Antonio.