Restaurato il busto dell’Allegri Andò in pezzi con il terremoto

Domenica 5 marzo, nell’anniversario della morte di Antonio Allegri, il Salone degli Arazzi del Museo Il Correggio, a Palazzo dei Principi, a Correggio, alle 17 ospiterà la presentazione del restauro del busto dell’Allegri (foto), realizzato per opera dell’associazione Amici del Correggio e del Museo Civico. Alla presentazione intervengono Oscar Riccò, presidente dell’associazione, Valter Pratissoli (Fondazione Il Correggio e Società di Studi Storici) e la restauratrice Roberta Notari. Il busto restaurato ospitò le presunte ossa del Correggio dopo la riesumazione del corpo avvenuta nel 1786 per volere di Ercole III d’Este. Il cranio dell’artista venne allora consegnato a Modena, mentre il restante scheletro fu conservato dentro a un reliquiario nel busto, che fu a lungo ospitato nel Palazzo Municipale. Quando venne realizzato il grande monumento dedicato all’artista, in piazza San Quirino nel 1880, le ossa furono spostate nel basamento della statua, opera di Vincenzo Vela. Il busto andò in pezzi nel terremoto 1996 ed è ora stato restaurato grazie all’associazione Amici del Correggio e Museo Civico.