Restauri in Sant’Andrea, Sgarbi si attiva

di Antonio Lecci

Doveva essere una giornata particolare, con eventi per rivitalizzare il "Borgo" di Gualtieri, il centro storico, cercando di ridare vita a spazi dismessi. Ma è arrivata una bella notizia, portata da Vittorio Sgarbi, giunto per ammirare la storica chiesa di Sant’Andrea, riaperta di recente dopo interventi post terremoto. Una parte di lavori è conclusa, ma restano da ripristinare affreschi e pareti. Servono diverse centinaia di migliaia di euro. E ieri mattina Sgarbi, durante la sua visita alla chiesa, accompagnato dal sindaco Renzo Bergamini, ha attivato la macchina ministeriale: "Tempo fa sono venuto a visitare questa chiesa – dice Sgarbi – quando c’era il cantiere. Ho già parlato con la Soprindentente per avviare le procedure necessarie a concedere finanziamenti speciali per il restauro, per il 2024. Ho dato indicazioni per eseguire un sopralluogo e valutare. Non credo che ci vogliano i 400 mila euro annunciati. Si tratta di somme aumentate avanzate da restauratori che vivono di soli fondi pubblici. Ma è un sistema avviato con il Pnrr, con un meccanismo che rischia di aumentare ingiustificatamente i costi. Faremo una adeguata verifica con vari preventivi per poter scegliere al meglio".

Poche ore dopo la stessa chiesa, ufficialmente inaugurata dalle autorità locali, è stata pure teatro di un incontro con presentazione dei progetti di giovani architetti dell’università di Bologna, dedicati alla riqualificazione del "Borgo" locale, comprendendo locali dismessi, la golena del Po, piazza IV Novembre, piazza Bentivoglio, l’ex Consorzio agrario, palazzo Greppi, la scuola di Santa Vittoria… Musica e animazioni, proposte da Comune, Pro loco e bar del centro, hanno completato il ricco programma di una giornata di festa. E con Vittorio Sgarbi si è parlato anche di fiume Po, dopo che l’altra sera ha partecipato a una breve navigazione sulla motonave Stradivari, festeggiando con qualche giorno d’anticipo il suo settantunesimo compleanno.

"Un anno fa ho organizzato il compleanno sulla Stradivari, a Boretto, sottolineando la necessità di un maggiore impegno per questo fiume. In dodici mesi la situazione non è migliorata. Ma il Po non è solo infrastruttura, rientra anche in una realtà di grande cultura nazionale. Per questo mi sento in dovere di sollecitare il ministro alla Infrastrutture, Matteo Salvini, a intervenire in modo concreto".