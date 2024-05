Restauro della chiesa, via alla raccolta fondi

La chiesa del convento dei frati cappuccini necessita di un nuovo look, in particolare per quanto riguarda la sua facciata esterna. Anche quest’anno, come di solito, il convento si sta preparando alla Festa di Santa Rita, che ricorre il 22 maggio. Una festività molto sentita nel mondo francescano, che stavolta vuole essere anche l’occasione per lanciare la campagna di raccolta dei fondi che serviranno per i lavori di restauro.

Il progetto di restauro riguarda la facciata della chiesa dei frati cappuccini e il chiostro esterno di San Francesco del complesso conventuale. Il progetto, autorizzato dalla Soprintendenza archeologica in collaborazione con la Diocesi di Reggio Emilia e Guastalla, è stato curato dallo Studio Sassi e Azzali, con il contributo degli architetti Chiara Azzali e Stefano Burani, mentre la grafica è stata curata da Enrico Spagni.

Trattandosi di un cantiere complesso e sottoposto a vincolo monumentale ministeriale, non si hanno ancora date certe, ma le autorizzazioni ai lavori dovrebbero arrivare entro fine anno, quindi la partenza dei lavori. A più di trent’anni dagli ultimi interventi eseguiti, la facciata della chiesa del convento manifesta una serie di criticità che hanno portato al progetto di restauro conservativo.

Oltre alla facciata, che ha subito un’erosione per le piogge e l’umidità ed è scolorita, un altro punto critico è la croce in ferro sommitale, che presenta fessurazioni al basamento, distacchi di materiale e ancora dilavamento delle superfici tinteggiate. Nel progetto di restauro, si interverrà anche per il chiostro esterno del convento, con la statua di San Francesco. Attualmente, infatti, questo spazio versa in uno stato di forte degrado.

Si andrà dunque a intervenire sulla pavimentazione e sulla aiuola, valorizzando così al tempo stesso la statua del Santo.

A conclusione del restauro della facciata e del chiostro di San Francesco, il progetto prevede poi anche la sostituzione e l’inserimento di alcuni corpi illuminanti in modo che siano valorizzati gli accessi al complesso religioso e così che gli spazi esterni (sia il sagrato che il chiostro) possano essere ben visibili anche durante le ore serali, per garantire dei livelli adeguati di sicurezza.