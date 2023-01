Restauro e progetto di ricerca Il capolavoro del Correggio ritroverà la brillantezza dei colori

Al di fuori dell’Italia, non esiste un luogo migliore di Dresda per avvicinarsi all’arte del Correggio. Nella Gemäldegalerie Alte Meister si trovano infatti quattro pale d’altare di Antonio Allegri. Tra queste c’era il dipinto più noto, l’Adorazione dei pastori (nella foto il locale nel museo dove si sta intervenendo). I quattro dipinti sono stati una parte importante della collezione fin dal loro arrivo a Dresda. Se si confrontano le opere tra loro, si nota che lo stato di conservazione è molto diverso. Soprattutto la Madonna di San Sebastiano ha perso brillantezza cromatica rispetto alle altre tre opere.

Per questo motivo il dipinto viene ora esaminato e restaurato in modo completo, nell’ambito di un progetto di ricerca che durerà diversi anni. Dato che è molto fragile, il restauro avverrà nella galleria. Attraverso le finestre dello studio di restauro, i visitatori possono vedere il lavoro in corso e seguire i progressi dell’intervento sul dipinto.

All’inizio del progetto sono stati effettuati esami tecnologici per ottenere il maggior numero di informazioni. Poi, insieme a una commissione internazionale di esperti, si è deciso di iniziare con la rimozione della vernice sulla superficie del dipinto. Solamente dopo aver rimosso gli strati di vernice e i ritocchi posteriori si procederà alla lavorazione della parte posteriore della pala e del sistema di supporto.

a.le.