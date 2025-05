Restiamo in B grazie all’ardore di Dionigi

Storia più bella non poteva essere scritta. Il reggiano ’doc’ che miracolosamente salva la squadra della sua città. Si può dire quello che si vuole, ma grande merito di questa impresa è di Davide Dionigi. L’allenatore è sceso all’inferno, ha preso per i capelli una squadra morta e l’ha portata in paradiso, senza passare dal purgatorio. Nessun stravolgimento, niente proclami, né alibi. Solo lavoro e umiltà, cosciente però di avere le carte in regola per far saltare il banco. Dionigi ha fatto scattare la scintilla giusta nei giocatori, ha poi curato la fiammella, riuscendo a trasformarla in ardore. Bravi anche Carmelo Salerno e Giuseppe Fico, che si sono ’ribellati’ a Romano Amadei, decidendo il cambio in panchina. Hanno avuto ragione. E ieri il patron li ha pubblicamente lodati. Uomo di altri tempi, Romano. Se siamo qui a gioire in Serie B, non dimentichiamolo mai, lo dobbiamo soprattutto a lui che ha ripreso dalle ceneri la nostra squadra del cuore.