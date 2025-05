Restrizioni ridotte a un indagato per stalking

È comparso ieri mattina in tribunale il 46enne indagato per stalking ai danni della sua ex e sottoposto nei giorni scorsi a una misura cautelare. Davanti al gip Matteo Gambarati, l’uomo, difeso dall’avvocato Floriano Nizzi, si è sottoposto all’interrogatorio di garanzia dando la propria versione. Secondo la ricostruzione accusatoria, la coppia ebbe una relazione durata due anni. Da quando la donna decise di interromperla, lui avrebbe iniziato a tenere presunte condotte persecutorie: insulti, minacce, pneumatico tagliato e tergicristalli rotti. Ieri l’avvocato Nizzi ha chiesto di rimodulare la misura cautelare: il giudice ha ridotto il divieto di avvicinamento a 500 metri per permettergli di lavorare. Il difensore non ha rilasciato dichiarazioni: "Il procedimento è nella fase delle indagini preliminari ed è delicato".

al. cod.