Retata nella zona di via Giorgione ’Residenza’ di spacciatori e tossici

È stata una retata in piena regola quella avvenuta nel tardo pomeriggio di giovedì, in zona via Giorgione. Come più volte segnalato dai cittadini stessi e riportato sulle pagine del Carlino, quell’area cittadina è nota - tristemente - per un’assidua frequentazione di spacciatori e consumatori di crack. Soggetti discutibili, molto spesso trovati accasciati a terra o accanto al portone dai residenti, che non mancano quasi mai di lasciare il loro ’kit’ da consumazione di droga in giro. Ma lo stesso vale per spazzatura in genere, vista una buona presenza anche di clochard. Uno spettacolo, insomma, che i cittadini si vorrebbero a dir poco risparmiare. E proprio giovedì la polizia è intervenuta: gli stessi abitanti della zona riferiscono di aver visto le volanti portare via tre soggetti, presumibilmente spacciatori, con un intervento-lampo avvenuto nel tardo pomeriggio. Una prima ’scrematura’, forse, in una parte di centro storico che ne ha davvero bisogno.