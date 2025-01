Rete fognaria: nove mesi per i lavori

Rifacimento della rete fognaria, dei marciapiedi e dell’intero manto stradale: tempi, costi, step successivi del cantiere. Sono stati i temi al centro dell’incontro convocato l’altra sera alla sala civica di Novellara con Comune, commercianti e residenti di via Marchi e via Costa per illustrare tempi, modalità, finalità e costi dell’intervento su via Costa, con lavori dal 3 febbraio e per una durata di circa nove mesi, per un progetto di adeguamento del reticolo fognario a cura di Ireti, per un costo di 770 mila euro. Questi lavori sono la prosecuzione di un intervento di Ireti che ha coinvolto anche via Marchi.

I lavori su via Marchi e sull’incrocio tra via Marchi e via Costa sono terminati per la parte di miglioramento fognario, mentre resta solo il rifacimento del tappeto stradale asfaltato. Un intervento suddiviso in sei fasi, ognuna delle quali con un impatto su un breve tratto della strada per permettere l’attività sul reticolo fognario, la demolizione e ricostruzione dei marciapiedi. Dopo qualche settimana dal termine dei lavori, per attendere l’assestamento del materiale depositato, si provvederà a rifare il manto stradale. Tutto l’intervento costerà al Comune circa 200 mila euro. "L’obiettivo – spiega il vicesindaco Gian Luca Arcetti – è di collegarsi all’intervento di Ireti su via Costa per effettuare la riqualificazione dei marciapiedi e del manto stradale. Questo intervento non solo migliorerà l’estetica, ma incentiverà la circolazione pedonale, rimuovendo barriere architettoniche".

