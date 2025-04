"Rete per stranieri davvero virtuosa"

È arrivata in Italia nel 1998, ma è a Reggio che Ji Yinmiao ha messo radici. "Avevo 13 anni. Loro avevano trovato lavoro qui e io sono stata inserita a scuola". Oggi ha 37 anni, è sposata con un reggiano e ha due figlie. "Ho vissuto più tempo a Reggio che in Cina, mi sento più reggiana" Da dieci anni lavora come mediatrice linguistica e culturale in una coop sociale. "Le barriere linguistiche possono compromettere l’integrazione. Reggio ha una rete di servizi per stranieri molto capillare, qui l’attività di mediazione esiste da 30 anni, non è scontato". Sorride parlando di cucina: "Ho provato a fare i cappelletti, ma spesso sono io a insegnare come fare i ravioli cinesi"