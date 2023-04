"Rette bloccate, gli investimenti crescono"

Rette e tariffe inalterate, nessun ritocco alla leva fiscale, un volume importante di investimenti in grado di guardare anche al futuro e una nuova stagione culturale in arrivo sviluppando collaborazioni e co-progettazioni con le realtà del territorio. E’ un bilancio di previsione 20232025 in salute quello approvato dal Consiglio comunale di Quattro Castella (voto favorevole Quattro Castella Democratica, contrari Centrodestra Unito e Quattro Castella Bene Comune che però si sono astenuti su alcuni singoli punti). Un bilancio che permette al comune matildico di “mettere a terra” una serie di importanti opere pubbliche, tra cui spicca quella del nuovo Polo scolastico.

"E’ un bilancio soddisfacente, per non dire esaltante – commenta il sindaco Alberto Olmi – Il lavoro fatto in questi anni in Comune e in Unione ha portato dei frutti significativi che attutiscono gli effetti dell’inflazione e dei rincari energetici. A differenza di quanto sta accadendo in tanti comuni in Italia, non facciamo pagare ai cittadini neppure un euro in più rispetto allo scorso anno, mantenendo rette e tariffe a livelli post Covid, e cioè già agevolati da buoni e contributi vari. Sul fronte interno, riusciamo anche a recepire il nuovo contratto collettivo del personale con 63.000 euro in più per le retribuzioni. Gli investimenti in cantiere sono importanti e non rinunciamo alle priorità che ci siamo dati fin dall’inizio con un occhio di riguardo ai giovani, con ingenti risorse per sport e cultura".

Grazie ad una buona gestione e alla capacità del Comune di recupero dell’evasione Imu (ben 330.000 euro), Quattro Castella è in grado di fronteggiare la congiuntura economica sfavorevole (inflazione e rincari costi energetici) mantenendo invariate le rette e le tariffe dei servizi alla persona: l’Imu resta all’1,06 per mille, l’addizionale Irpef bloccata da quota 0,55 (per i redditi fino a 15.000 euro) fino a 0,80 (per i redditi oltre i 50.000 euro).

Un bilancio che riesce anche a programmare importanti opere previste nel piano triennale degli investimenti confermando la capacità degli uffici comunali nell’intercettare opportunità e contributi esterni. Su tutte le opere in partenza spicca il nuovo Polo scolastico di Quattro Castella (8.200.000 euro), oltre al Campo sportivo in sintetico di Salvarano (550.000 euro di cui 300.000 dalla Regione) e alla Ristrutturazione del primo piano del Centro diurno di Montecavolo per realizzare soluzioni residenziali e semi-residenziali destinate alle persone con disabilità (209.000 euro). Si completerà quest’anno anche il lungo percorso di Bonifica del pozzo inquinato di Boschi (230.000 euro) e proseguirà il piano di Efficientamento dell’illuminazione pubblica (lotto da 105.000 euro di cui 90.000 da contributi esterni). Dopo aver completato i lavori sulle mura del Bianello, partirà inoltre l’importante Recupero delle torri sui colli di Monte Lucio, Monte Vetro e Monte Zane con una prima tranche di lavori da 590.000 euro (di cui 546.000 da finanziamenti esterni).

Il bilancio indica in modo chiaro le priorità per i prossimi due anni. Nel 2024 si investirà per rendere i centri abitati sempre più percorribili e fruibili. In previsione c’è infatti il nuovo ciclo-pedonale che unirà Roncolo a Montecavolo (450.000 euro), ma anche lavori di manutenzione straordinaria sulle strade comunali e un ulteriore lotto di interventi per l’efficientamento energetico dell’illuminazione pubblica. La strategia per il 2025 disegna le priorità per la socialità, la cultura e lo sport con l’inserimento nel Piano degli investimenti del nuovo centro culturale e della palestra di Montecavolo (progetti entrambi candidati al Pnrr), l’ampliamento degli impianti sportivi di Puianello (1.000.000 euro), la riqualificazione dell’ex bocciodromo e centro sociale di Montecavolo (990.000 euro), il terzo e ultimo stralcio dei lavori sulle torri dei colli (638.000 euro).

Co-progettazione partecipata della nuova Biblioteca, collaborazione col cinema Eden per un rilancio dell’offerta cinematografica rivolta alle scuole, un’Estate castellese 2023 “tutta da scoprire” con eventi di rilevanza anche internazionale rivolti sia alla comunità che a visitatori e turisti. Quest’anno ci sarà anche l’inaugurazione della Casa della Musica a Roncolo (finanziata già nel Bilancio precedente con contributo regionale) e un lavoro di sinergia insieme agli altri comuni della pedecollina per costruire un nuovo approccio turistico che faccia leva sulle peculiarità del territorio come la Spergola.