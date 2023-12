Rette, interviene il Comune . Coprirà metà dell’aumento

Con i soli voti favorevoli della maggioranza, è stato approvato a Novellara il bilancio comunale di previsione 2024-2026, che non prevede aumenti delle tasse locali grazie al contenimento dei costi e al recupero fiscale. Via libera al budget di previsione dell’azienda Millefiori per i servizi sociali e socio-educativi. "L’impegno è investire a favore di disabilità e non autosufficienza per continuare a sostenere le famiglie", spiega l’assessore Laura Bocedi, confermando lo sviluppo del progetto sperimentale "Sportello Millecure" per assistenza e cura familiare di anziani e non auto-sufficienti, l’assunzione di un educatore professionale e la ripresa sul territorio dei progetti del "Gruppo Appartamento" e dell’"Operatore di Cortile" rivolti a minori e famiglie. L’aumento delle rette per la casa protetta sarà per metà a carico del Comune, per cercare di limitare l’impegno economico degli utenti. Tra i progetti previsti dal bilancio figurano la nuova palestra, il nuovo magazzino e il centro di Protezione civile. E poi interventi di edilizia scolastica con fondi del Pnrr, tra cui la costruzione della nuova mensa, la riqualificazione sismica ed energetica delle palestre scolastiche, contribuiti a fondo perduto per il commercio, completamento della pista ciclabile Novellara-San Giovanni.