"Rette scolastiche, un solo aumento Ma teniamo aperte tutte le sedi"

"L’attuale amministrazione dal 2019, anno di inizio del mandato elettorale, ha applicato un unico aumento delle rette scolastiche facendo un adeguamento sulla base dell’indice Istat, a decorrere dal 15 febbraio 2023. Adeguamento che ha avuto un impatto sulle famiglie, ma che copre solo parzialmente gli aumenti Istat applicati dai gestori dei servizi scolastici e subiti dal Comune".

Il sindaco di Viano, Nello Borghi, risponde alle polemiche dopo l’ultimo consiglio comunale in cui è stata discussa la mozione del gruppo misto presentata dopo la raccolta firme che chiedeva la riduzione delle rette scolastiche. "Lo sforzo e l’impegno costante per uscire dall’esercizio provvisorio e poter arrivare alla chiusura del bilancio comunale hanno purtroppo reso necessario questo adeguamento – spiega il primo cittadino Borghi –. Quando, due anni fa, per le stesse ragioni di criticità di bilancio, il Comune aveva previsto un aumento delle rette, alzandole per alcuni mesi, ha poi provveduto a riconoscere alle famiglie che frequentavano i servizi scolastici, non appena è stato possibile, applicando parte dell’avanzo libero, un bonus che andava ad azzerare l’incremento applicato. Ha poi reso strutturale il mantenimento delle rette scolastiche nel tempo scegliendo di spostare fondi da altri capitoli di bilancio".

Il sindaco sottolinea che la maggioranza ha ribadito in consiglio uno dei suoi più importanti impegni di mandato: "Mantenere aperte e vive tutte le scuole diffuse sul territorio. Convinti del fatto che chiudere una scuola potrebbe rendere strutturale un risparmio sui costi di gestione degli edifici e consentire un abbattimento delle rette, ma causerebbe un impoverimento del territorio. I costi per tenere aperti tutti i servizi scolastici non sono completamente coperti dalle rette che pagano le famiglie".

Per Borghi un’amministrazione deve "saper guardare al futuro del proprio territorio e non fare attenzione solo alle situazioni contingenti. Siamo consapevoli delle difficoltà che le famiglie possono incontrare con l’adeguamento Istat che abbiamo previsto, ma crediamo importante sottolineare gli sforzi che stiamo facendo per continuare a garantire tutti i servizi scolastici ad oggi presenti e anche qualcuno in più per il futuro".

Borghi assicura investimenti con interventi di riqualificazione delle scuole.

Matteo Barca