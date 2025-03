Revenge porn: 23enne a processo. Diffonde sue foto osè e la ricatta

Davanti al collegio presieduto dal giudice Cristina Beretti, ieri è stata ascoltata nell’aula del tribunale di Reggio Emilia una donna che figura come parte offesa in un processo per revenge porn, vicenda che si colloca a Fabbrico.

L’imputato è un uomo pakistano, di 23 anni, domiciliato a Bologna e difeso dall’avvocato Enrico Buono.

Da quanto emerge dagli atti d’inchiesta, i due si conoscevano solo di vista e la donna avrebbe inviato il materiale sessualmente esplicito che la ritraeva a un suo amico. Secondo la ricostruzione accusatoria del pubblico ministero Maria Rita Pantani, l’imputato, dopo aver acquisito le immagini e video, li avrebbe divulgati pubblicandoli su Telegram e Instagram. Deve anche rispondere di tentata violenza sessuale perché, minacciando di diffondere quel materiale, avrebbe cercato di costringere la donna a mandargli tramite whatsapp ulteriori foto che la ritraevano a seno nudo; poi lei sporse denuncia per fatti contestati dal novembre 2021 a quello del 2022 e su cui svolsero accertamenti i carabinieri di Fabbrico.

