Revenge porn, ‘perdonati’ sei ragazzi

Due ragazzi hanno chiesto la sospensione del procedimento penale attraverso la messa alla prova. Per gli altri sei è stato deciso il perdono giudiziale, cioè una causa di estinzione del reato che viene applicata solo ai minorenni. Gli otto giovani, di cui quattro di origine straniera, erano stati accusati a vario titolo di revenge porn, ma anche di spaccio davanti a scuola, minacce e rissa, fatti commessi quand’avevano meno di 18 anni. Per loro, dopo la richiesta di rinvio a giudizio che fu avanzata dal pm Alessandra Serra, si è conclusa ieri l’udienza preliminare davanti al giudice Chiara Alberti del tribunale dei Minori di Bologna. Gli accertamenti sono stati condotti dai carabinieri di Gattatico e Sant’Ilario. Entrando nel dettaglio, hanno chiesto di fare lavori di pubblica utilità.

Uno è un italiano oggi 21enne, di Gattatico, difeso dall’avvocato Mario L’Insalata, a cui si contestano cessioni di droga "a un numero indeterminato giovani, perlopiù minorenni", tra il 2018 e il 2021, in concorso con un giovane che ora ha 20 anni, di Parma, difeso dall’avvocato Francesco Mattioli, e alla presenza di un terzo indagato, un 19enne di Traversetolo, assistito dall’avvocato Matteo Manici. Lo stupefacente, hashish e marijuana, risulta essere stata venduta anche nei pressi dell’istituto agrario ‘Bocchialini’ di Parma, pure a ragazzini che avrebbero acquistato con cadenza quotidiana. Al 21enne si contesta inoltre la diffusione illecita di immagini sessualmente esplicite per due episodi. Dopo aver scattato foto a una 14enne intenta in una pratica sessuale con lui, le avrebbe mostrate a un compagno di classe. In un altro caso, avrebbe condiviso foto e video intimi che gli erano stati inviati dalla sua ex compagna allora 16enne: il materiale sarebbe stato inviato a tre conoscenti e mostrato a un quarto. Il giovane e un altro 21enne di Sant’Ilario, assistito dall’avvocato Gisella Mesoraca - in presenza di un maggiorenne - avrebbero poi minacciato un ragazzo nell’agosto 2021 e gli avrebbero mostrato un manganello telescopico.

Entrambi i 21enni sono poi accusati in concorso di spaccio dal 2021 al 2021 sempre davanti al Bocchialini. Il ragazzo di Gattatico doveva pure rispondere di una rissa che avrebbe coinvolto una decina di giovani rimasti ignoti e a cui avrebbe partecipato pure un altro 21enne di Sant’Ilario, difeso dall’avvocato Alessandra Magnani. Il giovane di Gattatico e due 19enni di Traversetolo - uno difeso dall’avvocato Stefano Delsignore, l’altro dall’avvocato Matteo Manici - dovevano anche rispondere di rapina per aver sottratto 30 grammi di hashish, valore 300 euro, al 20enne di Parma. La messa alla prova è stata chiesta anche da un 22enne residente a Reggio, difeso dall’avvocato Claudia Pezzoni: per lui l’accusa era di spaccio a minori in concorso con il 21enne di Gattatico davanti al ‘Bocchialini’ di Parma tra il 2017 e il 2021. Accusa di spaccio anche per un 20enne di Sant’Ilario assistito dall’avvocato Caterina Caldarola: gli si si contesta il favoreggiamento per aver dato nel marzo 2022 ai carabinieri risposte evasive sul conto del 21enne di Gattatico.

Alessandra Codeluppi