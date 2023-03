Revocata a De Lucia la concessione dei loculi

di Alessandra Codeluppi

Oltre al fascicolo penale, a carico dell’ex consigliere comunale Carmine De Lucia si è aperto un filone amministrativo riguardante i loculi del cimitero di Santa Maria a Vico, in provincia di Caserta. In consiglio comunale, il sindaco della località campana Andrea Pirozzi ha annunciato che si sta attuando una verifica a tappeto sui loculi assegnati e sui contratti ratificati dal municipio: "Abbiamo già revocato un lotto di 18 loculi, avendo già accertato che erano stati assegnati a persone diverse dal nucleo familiare avente diritto", scrive il Comune di Santa Maria in riferimento al lotto di De Lucia.

Lui risulta indagato per corruzione per una presunta vicenda di compravendita di tombe nel cimitero di Santa Maria a Vico, suo paese di origine. Secondo la Dda di Napoli, lui, "come aggiudicatario di un lotto di 16 loculi, ha promesso e dato a Giuseppe Pascarella (custode del cimitero e altro indagato, ndr) e a Domenico Nuzzo 400 euro per ogni loculo venduto a terzi a 3.500 euro". Il reato inizialmente ipotizzato era corruzione con l’aggravante dell’agevolazione mafiosa: Nuzzo è un esponente del clan di camorra Massaro.

Ma a inizio febbraio il Riesame di Napoli ha rimesso in libertà De Lucia dopo aver annullato l’ordinanza di custodia cautelare in carcere. Il suo avvocato Ernesto D’Andrea aveva parlato di corruzione come "reato impossibile": "Il proprietario è il Comune, quindi la proprietà dei loculi non poteva essere trasferita". Fin qui il filone penale.

"Quando siamo venuti a conoscenza dell’inchiesta, abbiamo avviato verifiche a tappeto - dice il sindaco Pirozzi -. Sul lotto in concessione a Carmine De Lucia, abbiamo controllato fino ai parenti di terzo grado, che possono usare quei loculi: è emerso che non c’è attinenza tra otto defunti sepolti in quel modulo e il suo nucleo familiare. Così abbiamo notificato il 17 febbraio a De Lucia l’avvio del procedimento amministrativo per la revoca dell’intero lotto cimiteriale a lui assegnato. Ora lui ha 30 giorni per presentare al Comune le sue considerazioni difensive".

Il regolamento di polizia mortuaria di Santa Maria a Vico prevede che "la famiglia del concessionario è da intendersi composta da ascendenti e discendenti in linea retta e collaterale fino al sesto grado, ampliata agli affini fino al quarto grado". E che "hanno diritto all’uso della sepoltura anche persone che non risultino legate in uno di questi modi, purché autorizzate da lui". De Lucia ha detto di aver pagato la concessione 35mila euro e di aver avuto la consegna dei loculi solo 14 anni dopo a causa di un’inchiesta che riguardò il cimitero. E di aver detto a Pascarella che li avrebbe restituiti perché fossero rimessi a sorteggio. Al Riesame è stato depositato un contratto di comodato a uso gratuito. De Lucia aveva però escluso che alcun loculo finora fosse stato dato a terzi.