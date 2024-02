’Rhapsody in blue’ alla Fonderia. L’emozione del ’dietro le quinte’

Danza alla Fonderia di Aterballetto, stasera in via Costituzione a Reggio, con la prova aperta al pubblico di "Rhapsody in blue", dalle 18 alle 19. Gli spettatori possono assistere all’allestimento della nuova creazione per sedici danzatori, che debutterà al Teatro Regio di Parma il 17 febbraio.

La creazione, sulle note della celebre rapsodia di George Gershwin, è affidata a Iratxe Ansa e Igor Bacovich, coreografi di fama internazionale. Le prove aperte sono momenti in cui è possibile assistere alla realizzazione di uno spettacolo, dialogare con gli artisti, conoscendo la routine quotidiana dei danzatori e dei coreografi. Per informazioni: tel. 334-1023554.

• Al cinema Rosebud a Reggio stasera alle 21 il film "Suspiria", un classico di fine anni Settanta diretto da Dario Argento.

• Alla biblioteca Santa Croce di via Adua a Reggio oggi incontro per promuovere la lettura nelle scuole: alle 15 si parla del percorso di orientamento alla selezione di titoli e storie per studenti delle scuole medie (tel. 0522-585600).

• Alle 16,45 alla biblioteca San Pellegrino-Gerra di via Rivoluzione d’Ottobre a Reggio in programma l’Atelier delle maschere, laboratorio per bambini (tel. 0522-585616).

• Stasera alle 21 alla sede dell’Associazione Archeosofica di via Campo Marzio a Reggio un nuovo incontro su "Medicina antica per l’uomo del terzo millennio", ingresso libero (tel. 339-4360071).

•A Brescello, al centro culturale di via Cavallotti, alle 21 la conferenza "L’uomo e l’ambiente a Brescello e nella Bassa Rgigana tra Alto e Basso Medioevo" con Fabrizio Anceschi.

• A Castelnovo Sotto oggi alle 18,30 alla biblioteca comunale di via Dante Alighieri la seconda lezione del corso per aspiranti lettori (per genitori, nonni e studenti) condotto da Elisa Compagnoni (tel. 0522-682533).

a.le.