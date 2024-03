Rhodesian Ridgeback: the lion dog. Il cane che sapeva cacciare i leoni

Oggi vi parliamo del Rhodesian Ridgeback, the lion dog, il quale si contraddistingue per la cresta dorsale da cui prende il nome: una striscia di pelo sulla schiena che cresce in direzione opposta al resto del mantello. La cresta è il marchio distintivo della razza.

Ha origine in Africa sud occidentale, dove il popolo Khoi, dedito alla pastorizia, allevava un cane che teneva lontani i grossi predatori dai villaggi e dal bestiame e che li accompagnava nella caccia al leone.

Era un segugioide di medie dimensioni che cacciava i leoni utilizzando l’udito, l’olfatto e la vista per individuarli e poi farsi inseguire ingaggiandoli con l’abbaio e con brevi fughe, in modo da portarli ad uscire dal nascondiglio verso i cacciatori. Con l’arrivo degli olandesi questo cane fu incrociato con alano e bloodhound per aumentarne la taglia e la prestanza fisica conservando sempre la cresta sul dorso.

Per i Khoi la cresta sul dorso aveva un significato totemico, significava che il leone, con il suo graffio potente, aveva segnato quei cuccioli che sarebbero stati quindi implacabili nella caccia.

Così facendo la selezione conservò la cresta che insieme alla regione di origine, la Rhodesia (attuale Zimbawue), diede poi il nome alla razza opera della selezione dei coloni britanni e che fu riconosciuta tale verso la metà del secolo scorso.

È un cane forte, muscoloso, agile e attivo, armonioso nella sua silhouette e capace di una grande resistenza e di ottime punte di velocità.

È molto elegante, un bellissimo cane, ma non è per tutti. È diffidente con gli estranei, fin distaccato e non esita a mettere in atto la territorialità e protettività nei loro confronti. Si lega tantissimo ai componenti della famiglia, ma è un cane che patisce la monotonia, il tedio e la solitudine (è un cane che vive e lavora in gruppo) che gli portano rabbia e frustrazione fino alla depressione.

Dato che è dotato di un’indole calma e pacifica, si adatta bene a vivere in appartamento, ma non bisogna mai trascurare le passeggiate quotidiane di cui ha bisogno, necessarie a far scaricare e sfogare la grande energia di cui è dotato per natura. Ricordiamoci che è un abile ed intrepido cacciatore e che è un austero guardiano della proprietà.

Alessia Cola

medico veterinario