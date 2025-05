Ri-Costituente: al via l’evento dedicato ai giovani. Due giorni di laboratori sulla cittadinanza attiva

Torna nella sua sesta edizione il Festival Ri-Costituente: la Costituzione del 2050, l’appuntamento nazionale dedicato ai giovani e cittadinanza attiva.

Due giorni di laboratori, confronto orizzontale e partecipazione attiva a Rubiera. Oggi e domani Rubiera ospiterà oltre 250 giovani under 25 provenienti da 11 regioni italiane. La proposta è innovativa: creare uno spazio gestito dai giovani, senza relatori adulti, dove confrontarsi sulle sfide del presente e del futuro. I partecipanti, guidati da metodologie creative, daranno vita a un manifesto collettivo sul tema ‘ri-trovarsi: cittadinanza in movimento’ che sarà presentato pubblicamente nell’agorà del festival. Anche le istituzioni locali credono fortemente nel progetto: il Comune di Rubiera ha accolto con entusiasmo la proposta.

"Sono davvero lieto – dice il sindaco Emanuele Cavallaro – di questa colorata, meravigliosa invasione di giovani a Rubiera. La Corte Ospitale è nata cinque secoli fa come luogo di incontro e asilo per chi era in viaggio lungo la via Emilia".

Oggi, dalle 9.30 alle 10, è prevista l’accoglienza e iscrizione ai laboratori alla Corte Ospitale in via Fontana. Il cuore del Festival sono i laboratori, ideati con un linguaggio vicino ai giovani e pensati per attivare testa, cuore e mani: dal gamification che insegna la trasformazione sociale attraverso il gioco ai laboratori di futuro che ragionano sui megatrend del mondo che verrà, passando per il reading civico, la mindfulness legata all’immaginazione del domani, l’hackathon civico in cui riscrivere articoli della Costituzione per il 2050 e persino un’escape room democratica per evadere dai luoghi comuni sulla partecipazione.

