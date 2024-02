’Ri-creo’, vita nuova per uomini e cose

Sabato, alle 11 in piazza Nuovo mondo a Scandiano, sarà inaugurato ‘Ri-creo’. Non è un semplice mercatino del riciclo, ma anche un laboratorio per ragazzi diversamente abili che potranno sistemare e ridare nuova vita a tanti oggetti rendendoli speciali. Un luogo per buoni affari per i clienti e buone pratiche grazie al tavolo di coprogettazione che ha visto impegnati il servizio sociale unificato dell’Unione Tresinaro Secchia, NuovaMente e consorzio Oscar Romero di Reggio, lo Stradello e l’associazione di volontariato ‘Coraggio insieme si può’ di Castellarano in collaborazione con il distretto di Scandiano dell’Azienda Usl. Nei 120 metri quadrati che prima ospitavano una gelateria (sistemati grazie anche a fondi della Regione) dal 2 marzo si potranno trovare i classici generi dei mercatini del riciclo in cui la beneficenza consente di ridurre sprechi e rifiuti e di sostenere attività sociali con abbigliamento, accessori, scarpe, oggettistica per la casa, mobili, elettrodomestici. Non è un classico mercatino dell’usato, bensì un centro socio-occupazionale sperimentale per ragazzi disabili.

Luca Benecchi, dirigente del servizio sociale unificato dell’Unione, spiega che il ricavato servirà "ad autofinanziare l’attività, ma l’obiettivo principale del centro è quello di favore l’inserimento di otto ragazzi diversamente abili che non solo, in turni da quattro, gestiranno il mercatino, ma affiancati da un’educatrice e un terapista occupazionale sistemeranno e rimetteranno a nuovo gli oggetti. Altre attività coinvolgeranno studenti disabili dell’istituto Gobetti e un gruppo di ragazzi affetti da autismo seguiti dai servizi sociali".

All’inaugurazione parteciperanno i sindaci dei comuni dell’Unione a partire dal presidente Matteo Nasciuti, il direttore del distretto sanitario di Scandiano dell’Azienda Usl Marco Ferri e rappresentanti delle associazioni coinvolte. Dalla settimana successiva ‘Ri-creo’ sarà aperto dal lunedì al sabato dalle 10 alle 12.30 (fino alle 12 il mercoledì), il lunedì, mercoledì e venerdì anche dalle 16 alle 18.30. "Questo progetto rappresenta il frutto, tanto bello quanto concreto, del lavoro del tavolo dei sindaci e famiglie che si è insediato nel 2022", ha detto Nasciuti.

Matteo Barca