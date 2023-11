"Riabbracciamo la piazza". Una festa lunga un giorno

Sabato 16 dicembre sarà ufficialmente inaugurata la nuova piazza Spallanzani. Il costo dell’intervento di riqualificazione è stato superiore a un milione di euro, totalmente a carico del Comune di Scandiano. La centralissima piazza, nel cuore del centro storico e commerciale di Scandiano, in questi mesi sta vivendo una vera e propria trasformazione sotto gli occhi della statua del grande scienziato. "Una giornata – spiega il sindaco Matteo Nasciuti – in qualche modo storica per noi che abbiamo voluto festeggiare con un’inaugurazione formale e istituzionale, ma anche con un gesto simbolico come quello dell’interramento della capsula del tempo che lega questo momento al futuro di Scandiano. Riabbracciamo la nostra piazza più centrale e vogliamo sia una festa per tutta la cittadinanza: una festa che durerà fino a tarda sera".

All’interramento della capsula del tempo, collocata in una nicchia già costruita nel sottosuolo della piazza e segnalata da una targa soprastante, parteciperà anche il giovane ingegnere scandianese Stefano Cappucci, ormai di stanza negli Stati Uniti dove, alla Nasa, ha collaborato alla realizzazione della sonda Ingenuity che ha raggiunto Marte negli anni scorsi.

All’interno della capsula messaggi dei bambini per i loro coetanei del futuro, sementi delle uve e piante locali, tessere delle associazioni, magliette, gagliardetti, una lettera del sindaco, una carta identità di Scandiano e molto altro ancora. Il tutto sottovuoto e in atmosfera protetta da umidità e agenti esterni. Il taglio del nastro, nella mattinata del 16 dicembre, si terrà alle 11 alla presenza delle autorità cittadine e non solo accompagnate dalla banda Città di Scandiano. Parleranno poi i progettisti e si procederà all’interramento della capsula. Chiuderà la scuola di musica di Arceto Musar.

Nel pomeriggio, dalle 17.30 circa, è prevista poi l’accensione dell’albero di Natale con l’esibizione della Boiardo Band e di seguito l’inizio della grande festa con dj set a cura di Vino e Vinili. I lavori sono stati eseguiti con l’obiettivo di valorizzare e riqualificare la storica piazza con una nuova pavimentazione, canali di scolo delle acque, illuminazione più moderna e meno barriere architettoniche.

Matteo Barca