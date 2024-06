Riabilitazione quasi terminata,. Girma scalpita

‘Tic tac’ e l’emoticon della

clessidra con la sabbia che scende come a dire ‘Ormai ci siamo’. Natan Girma scalpita, non vede l’ora di tornare in campo e di lasciarsi alle spalle l’infortunio al menisco del ginocchio sinistro che gli ha impedito di giocare le ultime sette partite di campionato.

Il trequartista svizzero-eritreo si era infatti infortunato nel corso della trasferta a Venezia del primo di aprile e appena tre giorni dopo era già sotto i ferri. Un intervento perfettamente riuscito, ma che trattandosi di una ‘sutura’ - ovvero di una riparazione del menisco anziché di una rimozione - ha portato a circa tre mesi la prognosi.

Girma ha superato brillantemente tutta la fase più dura della riabilitazione e adesso sta aumentando i giri del motore per essere già a pieno ritmo al momento del ritiro.

Non è un mistero che su questo ragazzo classe 2001 – reduce da una stagione da 6 gol e 2 assist in 28 partite – abbiano messo gli occhi club importanti come il Monza e non solo.

Sarà uno dei grandi temi estivi per la Reggiana che vorrebbe tenerlo e metterlo a disposizione di William Viali, ma allo stesso tempo non sarebbe insensibile di fronte a un’offerta importante che creerebbe una plusvalenza significativa.

Ricordiamo infatti che Girma è stato ‘pescato’ in Serie D (al Sona) quando era un perfetto sconosciuto, mentre adesso si parla di un ‘cartellino’ il cui valore si aggira attorno ai tre milioni di euro.

Il club granata, forte di un contratto fino al 2027 con opzione di un ulteriore anno, ha però il coltello dalla parte del manico e non si farà trovare impreparato.

