Rianimato dal dentista "Ha parlato con la figlia Sembra si sia ripreso"

"La figlia è riuscita a parlare col padre, al telefono. Pur se resta ricoverato in ospedale, sembra essersi ripreso".

È piena di gioia e di emozione la voce del dottor Roberto Apponi (nella foto), giovane medico odontoiatra che l’altro pomeriggio, insieme ai colleghi del suo staff, è riuscito a rianimare un pensionato di 78 anni, colpito da una improvvisa crisi cardiaca che gli ha provocato un arresto cardiorespiratorio.

Il malore si è verificato mentre il pensionato era nello studio Diamadent a San Martino in Rio, per un normale controllo. Il massaggio cardiaco immediato, mentre sul posto arrivavano ambulanza e automedica, è stato basilare per evitare il peggio. Al termine della prima fase del soccorso, il pensionato ha poi ripreso conoscenza, già mentre veniva caricato in ambulanza. Per lo staff dello studio dentistico una grande soddisfazione per aver evitato guai peggiori al pensionato 78enne. L’uomo vive da solo: se il malore lo avesse colpito a casa, difficilmente avrebbe potuto essere salvato, a causa di un tempestivo e qualificato soccorso, che ha invece trovato nello uno studio medico in cui si trovava.