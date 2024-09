Riaperta in anticipo la Sp19 . Ponte Secchia

Anticipata la riapertura a lunedì sera della strada provinciale Sp19 Ponte Secchia di Baiso, mentre era prevista per venerdì: conclusi in anticipo i lavori destinati a risolvere definitivamente il problema degli allagamenti spesso provocati dal cosiddetto ‘fosso grande’. Così come preannunciato dal presidente della Provincia di Reggio, Giorgio Zanni, e dai sindaci Fabio Spezzani di Baiso e Leonardo Perugi di Toano – e grazie all’impegno delle squadre della B.M. Scavi srl di Cavola – è infatti già stata ultimata la posa degli scatolari prefabbricati con una sezione di 2,5 per 2,5 metri destinati a convogliare le acque e gli eventuali detriti che provengono da monte in occasione di eventi meteo particolarmente violenti, come spesso accade. Pertanto la strada provinciale Sp 19 è stata nuovamente riaperta al transito, anche se a senso unico alternato.