Riaperta la strada di Ca’ Lita, ma i soldi non sono arrivati

"Come promesso con il generale Figliuolo, la strada di Ca’ Lita è stata riaperta - afferma il sindaco di Baiso, Fabrizio Corti -. Sono stati tolti i dissuasori metallici ed è stato ripristinato il passaggio nei due sensi. Per ora sta andando tutto secondo i piani, criticità non ve ne sono dal punto di vista del transito, che nel frattempo ha ripreso in modo alquanto intenso, e questa per noi è un’ottima cosa". Il problema è quello dei soldi che non arrivano, oltre tre milioni di euro.

Sulla frana sono scesi in campo tre mesi fa gli operai e le imprese locali che si sono rimboccate le maniche e hanno lavorato giorno d notte, in regime di somma urgenza, cioè anticipando loro i soldi per per cercare di contenere il movimento franoso e dare un minimo di tranquillità agli abitanti delle case coinvolte. Si tratta di un movimento franoso attivo che il geologo della regione, Giovanni Bertolini, considera il più grande a livello europeo.

E’ stato eseguito il ripristino del passaggio su una strada, la Poggio del Bue - Levizzano, chiusa dal fango argilloso che ha inondato la carreggiata due mesi fa. Tra la Regione e il Governo si discute tuttavia sui finanziamenti stanziati che non arrivano. Ritardi che mettono in difficoltà, lasciandoli soli, gli amministratori locali che si sono impegnati quotidianamente assieme alle imprese.

"Siamo in balia degli eventi – prosegue il sindaco -. Il lavoro che ci attende adesso è quello di continuare a monitorare la frana, oggi in pratica ferma poichè il movimento registrato è di millimetri. Bisogna però iniziare a lavorare alla base e abbassare lo spessore della punta avanzata.Ma il problema dei soldi c’è e resta. Le imprese che hanno lavorato in somma urgenza devono ancora ricevere quello che hanno anticipato. Non dico che siano esasperate, ma ancora oggi non si vede la sblocco dei finanziamenti. Gli imprenditori con cui parlo e che hanno subito dei danni, chiedono spessissimo se sono arrivati i soldi: è il primo passo, importante".

La vicepresidente regionale Irene Priolo precisa in una nota: "L’impegno massimo con cui si lavora per ripristinare condizioni di sicurezza, i cantieri aperti su fiumi e torrenti emiliano-romagnoli, dal valore complessivo di circa 116 milioni di euro, fanno parte del pacchetto di 400 milioni per opere di somma urgenza segnalate come assoluta priorità al governo e per le quali attendiamo al più presto il trasferimento delle risorse. Tutti attivati in somma urgenza, cioè prima di disporre delle somme necessarie per pagare i lavori, ancora da trasferire al commissario Figliuolo. Siamo in attesa della pubblicazione del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri".

Settimo Baisi