Riaperta la strada Vetto-Ramiseto

Riapre oggi la strada provinciale Sp 57 Vetto-Ramiseto, chiusa per una consistente frana dal 13 giugno. Oggi finalmente la riapertura alle 12 però solo a senso unico alternato. L’intervento, predisposto dalla Provincia di Reggio Emilia, ha interessato la politura della parete sovrastante e la posa in opera di una nuova barriera paramassi per la protezione del transito veicolare. Quindi da oggi anche gli abitanti di Gottano, la frazione oltre il torrente Lonza che a seguito della frana è rimasta priva di collegamento con il capoluogo, salvo transitare da Ramiseto e Castelnovo Monti con un giro lunghissimo, potranno riprendere la solita strada che storicamente li collega a Vetto. La provinciale Sp 57 era stata chiusa a causa di una consistente frana che aveva causato il crollo di parte della parete di monte con conseguente invasione della sede stradale da una massa di pietrame. Sono stati infatti ultimati, proprio in questi ultimi giorni, alcuni lavori che consentono oggi la riapertura, almeno la circolazione a senso unico alternato, regolato a vista, con limite di velocità a 30 kmh in attesa della completa messa in sicurezza della parete di monte da dove è partita la frana.

Nel dettaglio, in queste settimane la Provincia ha completato la rimozione e pulizia del materiale instabile presente sul versante, lo scavo di sbancamento del materiale franato sulla sede stradale e la posa di protezioni provvisorie. La Sp 57 era stata chiusa una prima volta il 24 maggio ed era stata provvisoriamente riaperta il 30 maggio, poi il 13 giugno una nuova ondata di maltempo aveva riattivato la frana e la strada provinciale era stata nuovamente interrotta. La Sp 57 è una strada importante di collegamento per l’intera alta Val d’Enza: serve ai lavoratori di varie aziende, agli imprenditori della Valle Ramisetana e sgli operatori turistici di Ventasso.

s.b.