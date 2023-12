RIAPERTE LE POSTE

Dopo i lavori di riqualificazione previsti dal progetto Polis per i servizi digitali, ha riaperto al pubblico l’ufficio postale di via Borri, a Bagnolo. Alla sede è stato realizzato uno sportello relazionale ribassato e percorso tattile per ipovedenti, utile per accogliere i servizi della pubblica amministrazione. Negli uffici "polis" è possibile richiedere certificati anagrafici, carta d’identità elettronica, passaporto, codice fiscale per neonati, certificati previdenziali e giudiziari. Ora sono in corso lavori alla sede postale a Rolo, chiuso al pubblico in queste settimane.