Riaperto al pubblico l’ufficio postale, che diventa ’Sportello Unico digitale di prossimità’

Riaperto al pubblico l’Ufficio Postale di Villa Minozzo, terminati i lavori di ristrutturazione della sede di piazza della Pace 2, finalizzati ad accogliere, appena saranno operativi, tutti i principali servizi della pubblica amministrazione grazie al progetto ’Polis-Casa dei Servizi Digitali’ diventando ’Sportello Unico digitale di prossimità’. A Villa Minozzo, così come in altri 37 della provincia, sono attivi i servizi Inps per i pensionati, che possono richiedere il cedolino, la certificazione unica e il modello ’ObisM’. Inoltre, non appena saranno operativi, si potranno richiedere certificati anagrafici e di stato civile, la carta d’identità elettronica, il passaporto, il codice fiscale per i neonati, certificati previdenziali e giudiziari, oltre ai servizi postali, finanziari, logistici, assicurativi e di telecomunicazione. L’ufficio postale di Villa Minozzo, fornito di Atm Postamat h24, sarà aperto dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 13.35 e il sabato fino alle 12.35.