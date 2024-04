Riaperto il ponte sul cavo Naviglio

E’ stato riaperto il rinnovato ponte sul cavo Naviglio, alle porte di Fabbrico, che collega la zona di via Righetta a via Trieste. Il nuovo passaggio si è reso necessario per le cattive condizioni strutturali del vecchio ponte. Ora il passaggio è stato adeguato per accogliere anche una pista ciclopedonale, favorendogli spostamenti a piedi e in bici all’area industriale del paese attraverso un percorso protetto già previsto in quella zona, che fungerà pure da collegamento con la vicina Rolo.

L’intervento ha previsto una spesa di poco meno di 400 mila euro, in parte finanziati da risorse del Pnrr, oltre che con fondi del bilancio comunale. Durante le fasi di cantiere non sono mancati disagi per il traffico nella zona: disagio in parte limitato dalla concessione di spazi privati per il transito di veicoli, bici e pedoni.