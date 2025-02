Riapertura a maggio della Sp108. Presentato il progetto della pista

L’Unione informa: molto partecipato l’incontro di sabato scorso presso il PalaSologno, promosso dal Sindaco di Villa Minozzo per informare i cittadini sul precedente incontro avvenuto in provincia con le massime autorità sui lavori e possibile riapertura della strada Sp 108, fondamentale per gli abitanti della zona. Organizzato dal Comune di Villa Minozzo con la Provincia di Reggio e i Comuni dell’Unione Appennino sabato a Sologno, è stata un’occasione di confronto fra cittadini e gli enti sulla situazione della Sp 108, chiusa dallo scorso ottobre a seguito di una frana consistente tra le località di Pianello e di Bondolo. "Nell’ambito dell’incontro in Provincia – spiega il sindaco di Villa Minozzo. Elio Ivo Sassi – è stato presentato il progetto per riaprire la strada, che prevede la realizzazione di una pista parallela al tracciato attuale".

All’incontro – oltre a lle autorità interessate – hanno partecipato numerosi cittadini dell’alta Valle del Secchia interessati alla viabilità locale, da mesi costretti a percorsi lunghi e disagiati. "Vogliamo riaprire al più presto un tratto viario strategico per la montagna, – ha concluso Sassi – lo abbiamo affermato chiaramente: è stato esaminato e illustrato il cronoprogramma dei tempi necessari per i lavori così da arrivare alla riapertura della strada. Terremo i riflettori accesi. Ringrazio per la partecipazione i rappresentanti delle Istituzioni e i cittadini intervenuti".

s. b.