Riapertura di via Antica. Ok dal Consiglio regionale. Aragona: "Grande vittoria"

"Esprimo grande soddisfazione per l’approvazione di questo ordine del giorno, che rappresenta una vittoria per i cittadini di Codemondo e un esempio virtuoso di politica al servizio delle comunità". Con queste parole Alessandro Aragona, consigliere regionale reggiano di Fd’I, rende noto il via libera del Consiglio regionale dell’Emilia-Romagna all’ordine del giorno, presentato ieri dallo stesso Aragona, sulla riapertura di via Antica e il ripristino della fermata ferroviaria Reggio-Ciano a Codemondo.

Un odg "che è stato accolto con un ampio consenso – spiega Aragona – grazie a un percorso di dialogo e collaborazione che ha visto anche il contributo dei consiglieri reggiani del centrosinistra, che desidero ringraziare per la disponibilità al confronto: i loro tre emendamenti, recepiti e integrati nel testo originale, hanno permesso di arrivare a un documento condiviso, rafforzando il nostro impegno comune per risolvere i disagi della frazione".

La stessa sinergia che aveva già portato, il 16 dicembre 2024, "all’approvazione bipartisan di un ordine del giorno e una mozione in Consiglio comunale a Reggio Emilia sullo stesso tema" ricorda il consigliere.

Il testo approvato, spiega Aragona in una nota, impegna la Giunta regionale ad accogliere gli indirizzi del Comune di Reggio Emilia, a proseguire il confronto con Fer-Ferrovie Emilia-Romagna per riattivare la fermata di Codemondo e a velocizzare uno studio di fattibilità per la riapertura di via Antica, con un’analisi sull’impatto viabilistico. "Questo risultato dimostra che, quando si mettono da parte le divisioni ideologiche, si possono ottenere soluzioni concrete per i territori – conclude Aragona –. Ora vigileremo affinché gli impegni presi si traducano in fatti, restituendo a Codemondo i servizi che merita".