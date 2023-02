Riapre al pubblico la palestra di via Cassala, era chiusa da tre anni Federazione e commissione di vigilanza danno l’ok per la ‘tribunetta’

Dopo tre anni ha riaperto al pubblico la palestra di via Cassala. Lo ha fatto in occasione dell’incontro del campionato Under 15 Eccellenza tra Pallacanestro Reggiana e Virtus Pallacanestro Bologna (foto). Era chiusa agli spettatori dal febbraio 2020 causa Covid prima e per mancata agibilità successivamente. Dopo tre anni genitori, tifosi ed appassionati hanno potuto così tornare a godersi il basket giovanile dalla storica “tribunetta” dell’impianto, che ha ottenuto nuovamente l’agibilità da parte della Commissione Comunale di Vigilanza e l’omologazione dalla Federazione