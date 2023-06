Riapre i battenti il mitico Bilbao di San Polo Si comincia con il dj set di Gabry Ponte

Riapre i battenti il Bilbao di San Polo, locale da ballo in voga tra gli anni Ottanta e Novanta, attirando tanti giovani reggiani e della provincia di Parma. Il locale, ora gestito dalla società che si occupa pure del Fuori Orario di Taneto, esordisce stasera in quello che vuole diventare un "villaggio musicale e culturale". Si comincia con Gabry Ponte, ex Eiffel 65, impegnato in un vivace dj set musicale, per l’occasione a festeggiare i 25 anni di carriera composta da centinaia di esibizioni in Italia e oltre confine. Vanta successi internazionali, una candidatura ai Grammy e vari dischi di platino in tutto il mondo. Nel 2014 Gabry Ponte è entrato nella classifica dei Top 100 Dj. Ha realizzato anche dei successi per tanti artisti come Dua Lipa, Fifth Harmony, Rita Ora, Martin Garrix e Skrillex. Dunque, un esordio "col botto" per il nuovo Bilbao. E non finisce qui. Domani è in programma il Random Party, una "festa a caso" itinerante. Si tratta di uno show, ovviamente a base di musica e danze, al quale si va vestiti a caso, con palloni gonfiabili, ciambelle da mare, parrucche… Una serata in cui si ascolta musica selezionata dal dj senza nessuna logica, ma con tanta voglia di divertirsi. Il 17 giugno al Bilbao sono attesi i Finley con un loro concerto. Il 23 giugno il Time Box, il 24 Medy Carter, il 28 la Stand Up Comedy con Nathan Kiboba, il 30 un party over 35 con Tuttareggio Estate, il 7 luglio atteso Ludwig, il 17 luglio il live dei La Sad.

L’area del Bilbao è di proprietà comunale. A gestirla per i prossimi nove anni è la società Val Tassobbio guidata da Stefano Spadaccini ed Enrico Bolondi.

a.le.